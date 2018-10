Laurea magistrale in pianoforte per Davide: gli auguri dei familiari

GROSSETO – Il 4 ottobre 2018, presso l’istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno, Davide De Luca ha conseguito, con il massimo dei voti, la Laurea Magistrale in pianoforte, esibendosi nella “Fantasia in do maggiore D 760 op. 15″ di Franz Schubert e nella ” Fantasia quasi Sonata Apres une lecture du Dante” di Franz Liszt.

All’esecuzione è seguita la discussione della tesi “La fantasia romantica di Franz Schubert e Franz Liszt”.

La famiglia, orgogliosa dell’ambito traguardo raggiunto, gli invia un mondo di auguri per una carriera brillante e prospera.