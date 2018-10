Frazioni: «Dal sindaco solo propaganda per mascherare insuccessi e promesse non mantenute»

ALBINIA – “Ci dispiace vedere il sindaco che da due anni a questa parte ha praticamente un disco solo, fa solo propaganda per mascherare gli insuccessi delle sue promesse non mantenute. Mi preme ricordare che il Comune è la casa di tutti e non solo sua” con queste parole inizia un duro attacco da parte del segretario di Circolo di Albinia, Valerio Lauricella, all’amministrazione comunale lagunare.

Per l’esponente Pd ci sono due canti “uno del cigno che il sindaco ormai si ripete ripetutamente nei confronti del capogruppo regionale Pd Marras e l’altro canto è Pinocchio. A voi la scelta su quale dei due assomiglia il nostro sindaco.” Lauricella attacca il sindaco e l’amministrazione di Orbetello su una data certa di partenza dei lavori al porto di Talamone. “Lo voglio anticipare, perché purtroppo per lui ormai è prevedibile su tutto. L’iter è solito per tutti i Comuni italiani, i soldi che ha stanziato, se ci sono, sarà anche merito di qualcuno che l’ha preceduto e magari aveva già programmato qualcosa. Lei dopo due anni da sindaco e parecchi da consigliere, assessore, etc etc, si prenda le sue responsabilità e passi ai fatti, come la mancanza di un bando per le scuole elementari di Albinia, la pista ciclabile e il distaccamento della Municipale.”

Sulla scuola materna di Albinia Lauricella suggerisce di adeguare la struttura con una passerella per i disabili “passerella assente anche alle fontanelle dell’acqua di recente installazione” sottolinea.

“Infine si parla degli abbonamenti autobus, responsabilità come si legge della Regione come voi dite – conclude il segretario – la Regione ha avvallato solamente l’aumento del biglietto urbano, che era fermo da molti anni ed era stabilito in occasione della gara a livello regionale sul trasporto pubblico fatto nel 2012. Sugli abbonamenti e le altre percorrenze le decisioni vengono prese anche con l’avvallo dei Comuni, che comunque possono intervenire con dei contributi a sostegno dei propri cittadini. Oppure, come siete abituati a fare, stiamo già facendo campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali? ”