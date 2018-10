Decoro urbano: «Il giardino doveva essere recuperato e invece è pieno di rifiuti»

FOLLONICA – «Non tutto può essere addossato alle amministrazioni, ma di sicuro non si può notare come ai proclami difficilmente faccia seguito un effettivo intervento: è il caso del giardino granducale dietro la Torre dell’ orologio all’ex Ilva, uno dei tanti punti deboli dove sconosciuti incivili scaricano rifiuti» a dirlo, in una nota, è l’associazione La Duna di Follonica.

«Questi rifiuti, sommandosi agli altri già presenti – prosegue la nota – fanno un pessimo servizio alla città e chi la amministra: cumuli di detriti e calcinacci, plastiche, sfalci di verde e depositi di eternit occupano lo spazio di quel giardino antico che nei proclami amministrativi doveva essere ripulito, recuperato e valorizzato.E che non lo è».

«Diciamo noi – conclude l’associazione – ma invece di tanti progetti belli ma difficoltosi da realizzare, probabilmente, come altre cose, tempo “mai”, non era meglio ripulire da tutti i materiali estranei e farci “solo” un giardino verde? Magari chiudendolo in modo da evitare usi impropri e affidandolo gratuitamente a qualche associazione di volontari?»