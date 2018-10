Collezione Luzzetti: al via i lavori per accogliere l’esposizione delle opere

GROSSETO – «Al via i lavori di sistemazione del piano terra dell’ex convento delle Clarisse e dell’ex chiesa dei Bigi per ospitare le opere donate alla città dal collezionista Gianfranco Luzzetti» a farlo sapere una nota dell’amministrazione comunale.

«L’intervento è finanziato – illustra la nota – con il contributo a fondo perduto concesso dalla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze per 450mila euro grazie al progetto presentato dalla Fondazione Atlante e da 100mila euro provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base del bando “Bellezza: recuperiamo i luoghi della cultura dimenticati” ottenuti da Fondazione Grosseto Cultura».

«Il tutto è partito dalla sinergia fra Comune di Grosseto e Fondazione Atlante per la Maremma, poi con Diocesi di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, formalizzata con un atto di Giunta ad agosto del 2017 – prosegue la nota – Da quel momento si è lavorato congiuntamente per arrivare al risultato, sotto la supervisione della Soprintendenza ai Beni Culturali. I lavori sono stati articolati per tipologia (opere edili, restauri, infissi, impianto di illuminazione, impiantistica elettrica, climatizzazione ed antincendio ed allestimento); a oggi sono stati affidati alcuni di questi interventi con la previsione di affidare entro fine ottobre il resto dei lavori».

«Il termine di tutti gli interventi è previsto per fine febbraio – conclude la nota – per poi procedere con l’inaugurazione ufficiale della Collezione Luzzetti. Nel frattempo Fondazione Grosseto Cultura sta lavorando alla predisposizione del catalogo».