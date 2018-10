Amministrative2019: con “Il sindaco che vorrei” è sfida aperta in 12 Comuni

GROSSETO – Sono sedici i Comuni che nel 2019 andranno alle urne per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. Per le amministrative 2019 saranno chiamati al voto i Comuni di Arcidosso, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Isola del Giglio, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Santa Fiora, Scarlino, Seggiano, Sorano.

In totale sono circa 60 mila i maremmani che saranno interessati da questo appuntamento elettorale che è molto importante per la provincia di Grosseto perché interessa più della metà dei Comuni. Per questo, così come abbiamo fatto anche in passato, lanciamo una nuova iniziativa di opinione per dare la possibilità ai nostri lettori di esprimere le loro preferenze in merito alla scelta dei candidati a sindaco.

L’iniziativa è già conosciuta e si chiama “Il sindaco che vorrei” e consentirà a tutti i lettori di indicare direttamente alla nostra redazione, in modo totalmente anonimo, attraverso un modulo da riempire, quale sia il loro candidato preferito. Come nell’ultima edizione de “Il sindaco che vorrei”, questa volta ogni lettore potrà inviare soltanto un’unica preferenza. Questa prima fase in cui i lettori potranno indicare la loro preferenza sarà poi seguita da una seconda fase nella quale i primi dieci candidati che hanno ottenuto più preferenze saranno inseriti in un nuovo sondaggio. Ogni settimana poi pubblicheremo la classifica aggiornata con le preferenze ottenute dai vari candidati che saranno proposti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

I primi nomi in classifica – Ecco a classifica, Comune per Comune, aggiornata ad oggi.

Follonica: Aldo Iavarone 26 Andrea Benini 11 Danilo Baietti 6 Roberto Azzi 4 Salvatore Acquilino 3 Alessandro Banti 2 Daniele Pizzichi 2 Enrico Calossi 1 Erika Pirri 1 Ettore Chirici 1 Giacomo Mignaini 1 Massimiliano Rossi 1 Stefano Rispi 1

Arcidosso: Mario Malinverno 4.

Capalbio: Marco Donati 1, Sergio Innocenti 1.

Castel del Piano: Federico Badini 1 Luca Jacopo Salvadori 1 Marino di Nardo 1 Matteo Tissino 1

Civitella Paganico: Alessandro Biondi (sindaco uscente, civica) Elismo Pesucci (1)

Massa Marittima: Fiorenzo Borelli 3 , Luana Tommi (assessore uscente) 1.

Montieri: Fabio Cristofori.

Roccastrada: Paolo Pazzagli 20 Alessio Caporali 12 Diego Ederiferi 7 Francesco Limatola 4 Fabio Pieri 1

Santa Fiora: Federico Balocchi 4 Gianfranco Menichetti 1 Paolo Vichi 1 Riccardo Ciaffarafà 1

Scarlino: Francesca Mencuccini (7), Michele Bianchi

Seggiano: Gilberto Alviani 1.

Sorano: Otello Rappuoli (1)

Per partecipare: come si propongono i candidati – Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo i quattro moduli in basso divisi per Comuni. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le due classifiche dei candidati. Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

—