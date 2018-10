“A pranzo con la Cri”: appuntamento di solidarietà in piazza

BAGNO DI GAVORRANO – Domenica 21 ottobre, alle ore 13.00, si terrà in piazza Palmiro Togliatti a Bagno di Gavorrano l’evento organizzato dalla Croce Rossa di Gavorrano “a pranzo con la CRI”. Un pranzo di beneficenza il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di elettromedicali per potenziare l’equipaggiamento dell’ambulanza.

I biglietti, al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 10 anni, possono essere acquistati presso il bar pasticceria “Il muretto 2”, la yogurteria “Il paese dei balocchi”, nella sede CRI di Bagno di Gavorrano o direttamente in piazza il giorno stesso, per ulteriori informazioni potete contattare lo 0566.844238.

Durante la giornata nella stessa piazza del mercato, sarà possibile, con un’offerta minima di almeno 10 euro, effettuare un elettrocardiogramma, rilevazione della pressione arteriosa e della glicemia. L’evento ha inizio alle 10 circa e sarà interessante per conoscere le varie attività della Croce Rossa che saranno illustrate dagli operatori stessi con l’esposizione di mezzi di soccorso, simulazioni e divulgazione di materiale informativo dell’Associazione.