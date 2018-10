Venturina due volte letale, battuti Allievi e Giovanissimi del Gavorrano

GAVORRANO – Non sono bastati impegno e buona volontà agli Allievi regionali del Gavorrano, battuti 6-2 dal Venturina in terra livornese. Locali prepotenti con la doppietta iniziale di Mordini, cui segue la rete di Garzella; la doppietta di Palmieri riapre il match ma Batistoni e Canapini ripristinano il gap di reti, fino al gol finale di Martini.

Di misura invece il ko degli Allievi B contro la Nuova Grosseto Barbanella, che prevale sul proprio terreno di gioco per 3-2. Bella partita con numerose occasioni su entrambi i fronti, più possesso palla da parte del Gavorrano con maggiore occasioni create al conteggio finale della partita. La Nuova ha sfruttato molto bene alcuni errori difensivi dei rivali e qualche azione di buona individualità da parte del loro attaccante Tropi, autore di una doppietta e decisivo nel finale. Per i minerari due volte a segno Biagetti.

Fa quasi tutto Agnelli (tripletta) per il Venturina, nella sfida della categoria Giovanissimi regionali finita 2-5 a spese dei maremmani. I 2004 livornesi gonfiano la rete avversaria anche con Vita e Ferri, mentre i locali fanno centro con Vecchioni e Felici.

Primo raggruppamento della stagione a Valpiana presso lo Stadio Stanghellini per gli Esordienti, che partono col piede giusto. I 2006 rossoblù, con molti 2007 per completare la rosa, si sono comportati egregiamente vincendo la prima gara contro l’Invicta per 2-1, pareggiando 0-0 a seconda gara contro La Boracifera e vincendo la terza gara contro la Virtus Maremma 2-1. Vallone, Haxhini e Gambineri sono i marcatori per il Gavorrano nelle 3 gare.

Rinviato invece il raggruppamento degli Esordienti B del 2007 per pioggia.

Tutto bene nel torneo a Follonica per i Primi Calci annata 2010. Giornata stupenda di sport e divertimento in queste categorie dove tutti i bambini sono vincitori. Grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti che si sono complimentati per l’organizzazione del US Gavorrano/Asd Real Follonica. Tra gli spettatori l’ex responsabile scouting di Empoli Andrea Innocenti.