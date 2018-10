Poldo, Molla e Jessy aspettano voi: se adotti un cane dal canile il Comune ti aiuta nelle spese

CAPALBIO – Adottami, ti ripaghero con tanto amore. È il titolo della campagna del comune di Capalbio che vuole incentivare l’adozione dei cani del canile. «Lo sai che se adotti un cane dal canile lo salvi da una vita triste e solitaria e in più ricevi un contributo giornaliero per mantenerlo per i primi anni della vostra vita insieme?» informa la campagna.

E sono davvero tanti i cani, cuccioli e adulti, che cercano casa: cani di ogni razza, meticci e non solo. Si chiamano Artù e Molla, Poldo e Teddy, Natan, Jessy e Lady. Tutti con il cuore pieno d’amore. Per informazioni si può telefonare al numero 0564.897722 oppure a.blanchi@comune.capalbio.gr.it info: www.comune.capalbio.gr.it