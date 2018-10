Nuova riunione del Panathlon Grosseto: si parlerà dei trapiantati nello sport attuale

GROSSETO – Conviviale particolare, quella in programma per venerdì 12 ottobre alle ore 20:15, nella location dell’hotel Granduca di Grosseto, e organizzata dal locale Panathlon. Il presidente del club Armando Fommei, come sempre attento a tutte le tematiche sportive, specie quelle relative a discipline di sport così detti minori del nostro territorio, ha invitato alla riunione di venerdì, dal tema “I trapiantati nello sport del terzo Millennio”, Raffaele Giuliano, campione mondiale di tennis tavolo e Mario Fazzi, campione mondiale di marcia.

Questi due sportivi fanno parte dell’Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati e sono praticanti sportivi. Infatti, il tema della riunione sarà centrato proprio su questo aspetto, come tiene a precisare il presidente Fommei: “Il nostro club service, – dice Armando Fommei – è da sempre attento a ogni tipo di sport e disciplina sportiva. Quella che praticano queste persone, che purtroppo hanno subito interventi sanitari importanti, è degna della massima attenzione.

Per questo che il Panathon Grosseto vuole dare la parola e soprattutto mettere in evidenza quello che fanno questi sportivi”. Poi dopo questo appuntamento di ottobre, il Panathlon Grosseto non si ferma. Difatti il club è in pieno fermento per i preparativi per il prossimo appuntamento, che sarà la consegna dell’atteso Premio Panathlon 2018, in programma nel mese di novembre.