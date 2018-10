Nove medaglie per gli atleti della Kettlebell Raiders ai campionati italiani

FOLLONICA – Ottima prestazione ai campionati italiani per la squadra agonistica ASD Kettlebell Raiders, disputatasi a Vanzaghello nel milanese. A questa importante manifestazione sportiva, i migliori atleti italiani si sono sfidati nelle gare tradizionali della durata di 10 minuti e nelle gare di maratona della durata di 30 o 60 minuti.

Nella specialità biathlon, con una gara di slancio e una di strappo, categoria B con due attrezzi da 24 kg, Giovanni Giorgi Barbieri, coach e atleta, e Andrea Pantaleoni, entrambi follonichesi, nella -74 kg conquistano rispettivamente la medaglia d’oro e di bronzo, mentre Dario Neretti, coach e atleta livornese, ha conquistato la medaglia d’oro nella -68 kg.

In categoria Junior invece il livornese Ruben Neretti conquista a soli 11 anni un ottimo primo posto, a conferma che il kettlebell sia veramente praticabile a tutte le età.

Nell’evento collaterale con specialità slancio completo invece, con gare a coefficiente di peso, in categoria B il pugliese Giovanni Bianco conquista la medaglia d’oro e in categoria B femminile con due attrezzi da 16 kg la follonichese Francesca Artini si è aggiudicata il bronzo e a fronte degli ottimi risultati raggiunti la qualifica di “Candidato Maestro dello Sport”.

Nel trofeo di maratone invece un oro e un argento per il veterano piemontese Marco Sarasino e il labronico Giacomo Frediani, rispettivamente nelle gare di mezza maratona di slancio e slancio completo.

Inoltre nella staffetta a squadre mista (5 atleti, tre uomini e due donne) la squadra maremmana è salita sul secondo gradino del podio.

Il presidente dell’ASD Kettlebell Raiders Giovanni Giorgi Barbieri si ritiene molto soddisfatto degli ottimi risultati e dei traguardi raggiunti. Ora la squadra avente base a Follonica presso la palestra Extrema Fighting Club, ma con coach e atleti provenienti da tutta Italia, si prepara per i futuri obiettivi: il campionato mondiale di maratone che si terrà a Malaga (Spagna) il 24-25 novembre 2018, specialità in cui l’atleta Giorgi Barbieri è azzurro categoria Elitè ed attuale dententore del titolo di campione italiano e campione europeo di classe A. Inoltre altri due atleti della squadra, Mattia Godani e Francesca Artini, vestiranno la maglia azzurra nella categoria Elitè.

Infine la società sportiva invita a provare questo fantastico sport, fatto di valori e passione, adatto a tutti quelli che cercano benessere sia fisico che mentale, in modo sano e divertente.