Micaela, Susanna e Margherita: le tre donne fanno grande il Marathon Bike

GROSSETO – Dopo le belle vittorie di Adriano Nocciolini e Francesco Bacci nel ciclismo, il Marathon Bike di Grosseto protagonista con tre podiste del gruppo, in luce in altrettante gare.

Intanto Micaela Brusa, che ai campionati italiani di Trento sulla distanza della mezza maratona, fermava il crono dopo 1h29’07”, abbattendo notevolmente il personale sulla distanza che risaliva al 2011 alla mezza di Grosseto, dove fermò il crono dopo 1h34’48”, che gli valse in quella occasione il primo posto assoluto. La Brusa, reduce dalla bella vittoria alla Marcia del Capercio di Arcidosso, era andata vicino a migliorarsi sui 21 chilometri e 97 metri, a settembre di quest’anno a Budapest, con un ottimo 1h35’22’.

Esce con una bella prova alla mezza di Signa, con il tempo di 1h50’04”, Susanna Baldini, che alla mezza nel paese fiorentino, migliora il suo tempo sulla distanza che risaliva alla mezza in notturna di Roma 2017. L’atleta di Marina di Grosseto in quell’occasione chiuse la prova dopo 1h54’15. Per ultima, ma non certo per importanza, la grande prova di Margherita Baldassarri al trail di Alberese sulla distanza dei 60 chilometri.

L’atleta grossetana con il tempo di nove ore e 43 minuti, entra nel ristretto elenco degli ultra maratoneti del gruppo del Marathon Bike, dopo Massimo Taliani, Maurizio Agnoletti, Alessandro Milone e Silvia Sacchini.