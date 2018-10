Inps, Ferri: «No alla chiusura dello sportello. Punto di riferimento essenziale per la comunità»

GROSSETO – «Sostengo con convinzione l’appello del Sindaco Bellumori, mi attiverò in tutte le sedi opportune per evidenziare gli effetti negativi di una tale decisione che ricadrebbero sui cittadini, occorre tutti ribadire un no secco ai tagli di servizi necessari e fondamentali, come quelli garantiti grazie all’attivita’ svolta presso la sede operativa dell’Inps di Orbetello» a dirlo è l’onorevole Cosimo Maria Ferri in una nota.

«La sede rappresenta un punto di riferimento essenziale per le Comunità della Costa d’Argento, utile anche per i comuni montani e per l’Isola del Giglio – prosegue Ferri – E’ un ufficio di grande importanza che svolge una mole di lavoro rilevante destinata ad un vasto bacino di utenza diffuso su tutto il territorio, offrendo servizi fondamentali a pensionati, lavoratori, liberi professionisti e disoccupati, così come ha dichiarato lo stesso Bellumori».

«E’ necessario trovare quanto prima una soluzione che permetta la permanenza dell’Inps nella Costa d’Argento – conclude Ferri – la salvaguardia dell’ufficio è indispensabile per la tutela del territorio e di tutti i cittadini che ripongono fiducia nella pubblica amministrazione e che non possono essere danneggiati in questo modo. Garantire i servizi significa garantire efficienza»