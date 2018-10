Gea, tesseramento ufficiale per Gruevski. Furi: “Grande talento su cui investire”

GROSSETO – Nikola Gruevski è un giocatore della Gea Basketball Grosseto. Il presidente David Furi ha provveduto al tesseramento del sedicenne centro macedone di 202 centimetri, dopo averlo tenuto in prova per alcuni giorni. “Abbiamo deciso di investire su di lui – sottolinea Furi – è un ragazzo dal grande talento e crediamo che con il lavoro possa diventare un ottimo giocatore. Va considerato che non ha ancora compiuto sedici anni”.

Cresciuto nella società Vardar di Skopje, Nikola fa anche parte della nazionale under 16 della Macedonia, terza classificata agli Europei B. Conosceva già l’Italia per aver partecipato all’Academy Next Step di Piombino, ma grazie ai nuovi compagni di squadra e alla società si sta ambientando velocemente. Gruevski si è iscritto al Polo Bianciardi e frequenta il liceo artistico; la Gea gli ha messo a disposizione dei tecnici per lezioni individuali, mentre tre volte a settimana partecipa alle sedute di allenamento di Pablo Crudeli, prima con l’under 18 e poi con la squadra di serie D.