Festa dello Sport a Scansano dal Memorial Tamberi all’open day per i più piccoli

SCANSANO – Due giorni con la prima edizione della festa dello sport a Scansano. L’evento, in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre, è organizzato da Auser in collaborazione con Uisp Grosseto. Si parte sabato 13 ottobre alle 15 con il torneo di burraco, seconda edizione del memorial Fabrizio Tiberi nella sede Auser di via Diaz.

Domenica 14 ottobre appuntamento alle 9 con l’inaugurazione della festa nel paese. Alle 9,30 la partenza dell’escursione trekking, alle 9,45 esibizione dimostrativa degli arcieri dell’antica contrada del Dentro. Alle 10,30 “lancio in piazza” con l’Asd Pesca Sportiva Scansanese nel piazzale delle Cascine. Alle 15 open day dei bimbi piccoli, classe 2010, 2011, 2012 e 2013, con la collaborazione delle ragazze della squadra femminile della Polisportiva Scansano. Alle 16, infine, esibizione della scuola di ballo Odissea 2001 nel piazzale delle Cascine.