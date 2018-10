Chiusura sportello Inps: «Basta tagli. Assicuro massimo impegno per difendere i cittadini»

ORBETELLO – «Apprendiamo con stupore il rischio di chiusura per quanto riguarda lo sportello Inps a Orbetello. Un servizio essenziale per i Cittadini di tutta la bassa Maremma al quale non possiamo assolutamente rinunciare» a dirlo è Roberto Berardi, nella sua doppia veste di senatore e di consigliere comunale lagunare.

«Non è possibile continuare questa “politica”, fallimentare aggiungo io, di diminuire la spesa pubblica tagliando i servizi essenziali, mi viene da pensare alla battaglia che l’Amministrazione Casamenti sta portando avanti per l’Ospedale di Orbetello – prosegue Berardi – e che, inevitabilmente, porterà disagio sia economico sia in qualità del servizio solo e soltanto sulle spalle dei Cittadini. Senza dimenticare la biglietteria della stazione ferroviaria chiusa o del servizio di portalettere a giorni alterni».

«Basta. Basta tagli a danno dei cittadini – conclude Berardi -rivedere la spesa va benissimo, ma senza però far diventare i “presunti risparmi” una “tassa invisibile” a carico dell’utente. Auspico che chi di dovere prenda la decisione giusta, io, da parte mia, assicuro pieno impegno in difesa dei diritti dei nostri concittadini».