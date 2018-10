Cessione negozi Unicoop: «Tra una settimana nuovo tavolo al ministero»

VIGNALE (LI) – «Unicoop Tirreno non ha intenzione di procedere unilateralmente alla cessione dei punti vendita del Sud Lazio ed ha pieno rispetto dei tavoli aperti in Regione Lazio e al Ministero dello Sviluppo Economico». Così si legge nella nota di Unicoop Tirreno.

«Ieri il Direttore Generale Piero Canova ha partecipato all’incontro in Regione Lazio dove ha nuovamente illustrato gli obiettivi del Piano Industriale della Cooperativa per tornare a fare utili entro il 2020. In questo quadro ha ribadito le motivazioni alla base dell’intenzione di cedere ad un operatore primario della grande distribuzione gli 8 punti vendita che da tempo presentano perdite divenute insostenibili ricercando la massima tutela dei livelli occupazionali dei dipendenti».

«Per quanto riguarda il tavolo al Mise Unicoop Tirreno parteciperà al prossimo incontro convocato dal Ministero giovedì 18 ottobre presentandosi con le sue posizioni, nel dovuto rispetto istituzionale e alla ricerca di possibili soluzioni condivise».