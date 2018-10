Casucci incontra i cittadini: «Rendiamo la Maremma ancora più bella»

GROSSETO – Un pubblico numeroso ed attento ha partecipato, a Campagnatico, a un incontro promosso da Marco Casucci, consigliere regionale della Lega.

“Ho espressamente voluto – afferma il consigliere – promuovere questa iniziativa pubblica per parlare della Maremma, una terra a me cara, a cui, da oltre tre anni, sto dedicando buona parte del mio tempo”. “Sono tante, infatti – prosegue l’esponente leghista – le tematiche affrontate, tramite atti consiliari, sopralluoghi personali ed interventi sui mass-media, poiché ritengo che quest’area della nostra Regione, meriti sempre più di essere preservata e successivamente valorizzata”.

“Anche in questa zona, purtroppo – precisa Casucci – i problemi non mancano (sia sulla delicata questione del lavoro, in ambito sanitario, per quanto concerne la sicurezza, il recupero di opere artistico-culturali, i trasporti) e sono convinto che serva, dunque, il massimo sforzo da parte di tutte le istituzioni per rilanciare ancor di più la splendida ed ospitale Maremma”.

All’incontro, hanno partecipato, portando un valido contributo sul tema, molto apprezzato dai presenti, Luca Grisanti, Sindaco di Campagnatico ed Antonfrancesco Vivarelli Colonna, primo cittadino di Grosseto.