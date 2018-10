Camminata a Scansano: ripartono le escursioni della Uisp

SCANSANO – Domenica 14 ottobre riparte il programma di escursioni del trekking Uisp.

Con la collaborazione dell’Auser di Scansano è in programma un percorso intorno al paese di circa 8 chilometri, con un anello attraverso il bosco e strade sterrate. I partecipanti si godranno anche una bella vista panoramica sul mare, dall’Argentario a Capalbio. Dal paese si arriverà sulla strada per Magliano-Pereta per abbandonarla presto e inoltrarsi nel bosco. Dopo un guado si risalirà verso la strada di Ripacci, per poi piegare a destra lungo il sentiero panoramico. Da qui si scenderà alla Fonte del Carpine e infine sbucare nella zona della cantina sociale: da qui verrà imboccato il sentiero di ritorno.

Il percorso è di media difficoltà per alcuni tratti in salita. Occorre premunirsi con abbigliamento idoneo, scarpe da trekking, riserva di acqua, copertura antipioggia, pranzo al sacco.

Appuntamento come sempre in via Ravel alle ore 8,45. I partecipanti che volessero andare direttamente a Scansano si faranno trovare in paese per le 9,15-9,20: ritrovo al bar ristorante “Gusto di Maremma” sulla discesa che porta alla piazza del Comune. Non è necessaria l’iscrizione all’Auser, ma è gradito un contributo volontario.

Per info 3397091918.