Seggi elettorali: è possibile fare domanda per diventare presidente. Ecco come

GROSSETO – «I cittadini che desiderano iscriversi all’albo delle persone idonee a rivestire il ruolo di presidente di seggio elettorale devono fare domanda entro il 31 ottobre» a farlo sapere è il Comune.

Il modulo per la domanda si può trovare all’ufficio elettorale del Comune, in via Saffi 17 oppure si può scaricare dal sito dell’ente www.comune.grosseto.it, dalla home page, sezione “Novità”. Le domande dovranno essere presentate all’ufficio elettorale, in via Saffi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, mentre il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17 oppure potranno essere inviate con fax ai numeri 0564 488590 – 25164, per email all’indirizzo: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it e per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Info nell’albo on line del Comune di Grosseto.