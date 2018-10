Pci: è Marco Barzanti il nuovo segretario regionale

GROSSETO – Dopo il Congresso Nazionale del PCI tenutosi ad Orvieto, Patrizio Andreoli Segretario Regionale della Toscana, è stato eletto nella Segreteria Nazionale come Responsabile Organizzazione del Partito.

Per evitare il sovrapporsi di incarichi, il PCI toscano ha deciso di procedere alla successione e nuova nomina del nuovo Segretario Regionale. Vi è stata una consultazione individuale di tutti i componenti del Comitato regionale del partito e delle Federazioni Provinciali della Toscana. Sabato 6 ottobre, era convocata l’assemblea dello stesso organismo per la verifica delle consultazioni e il conseguente voto. Voto unanime di tutti i presenti a favore di Marco Barzanti eletto Segretario Regionale del PCI.

È grande la soddisfazione della Federazione di Grosseto per questa nomina. Ringraziamo il compagno Barzanti per il grande lavoro svolto sul nostro territorio e ora gli auguriamo di raggiungere in Toscana gli stessi risultati ottenuti in questo anno e mezzo in Maremma. Un grazie per un lavoro volontario costante e sempre presente che ci ha arricchito tutti. Nel nostro partito la politica è una militanza gratuita e per questo è ancora più prezioso il lavoro di Marco Barzanti.