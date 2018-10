Non è grave l’uomo morso dai cani

GROSSETO – Rispetto alle condizioni dell’uomo che ieri sera è stata soccorso per alcune ferite riportate, pubblichiamo la nota inviata dal suo legale, avvocato Daniele Pinto.

«Nella mia qualità di legale del signor Luca Mancuso sono a smentire categoricamente la notizia apparsa sul vostro giornale in data odierna che il mio assistito sarebbe ricoverato in gravi condizioni a seguito dell’aggressione dei propri cani. Nella serata del 7.10, a seguito dell’azzuffarsi dei cani, il mio assistito ha provveduto a dividerli e a seguito di tale intervento ha riportato ferite non profonde così come refertate dall’ospedale Misericordia di Grosseto ed alle 23 è stato dimesso. Attualmente i cani si trovano presso la sua abitazione nei loro box».