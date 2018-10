Incidente mortale: uomo investito mentre attraversa la strada

GROSSETO – Aggiornamento ore 17.49: È morto l’uomo che è stato investito, alle 17 di questo pomeriggio, mentre attraversava via Giusti, nel quartiere di Barbanella, a Grosseto. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

News ore 17.26: È stato investito mentre attraversava la strada, in Barbanella, nella zona tra via Giusti e via Cavalcanti. L’incidente è avvenuto solo pochi minuti fa, verso le 17, davanti a piazzale De Amicis a Grosseto. L’uomo sembra essere molto grave e i soccorsi sono tutt’ora in corso tanto che le strade limitrofe sono tutte bloccate da via Cavalcanti fino all’incrocio con l’Aurelia. Sul posto, oltre agli operatori del 118, la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.