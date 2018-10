MANCIANO – Aggiornamento ore 15.30: Nell’incidente di oggi sotto Montemerano sono intervenute due ambulanze del 118 di Manciano della Misericordia. I feriti sono una operatrice della Misericordia di 46 anni. E l’altra un’anziana di 82 anni.

News ore 14.52: Un incidente è avvenuto sulla strada che collega Manciano a Montemerano: le automobili coinvolte sono due, tra cui un’auto della Misericordia, e ci sono feriti. Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sul numero dei feriti. Sul posto i carabinieri e il personale medico del 118 con due ambulanze, che hanno trasferito i feriti all’ospedale di Orbetello. Ancora in corso l’intervento dei Vigili del fuoco.