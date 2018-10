Inceneritore: a Follonica l’incontro del “Comitato del No”

FOLLONICA – Un’assemblea pubblica per fare il punto sulla situazione legale dell’inceneritore di Scarlino.

«Le cronache locali e nazionali degli ultimi mesi –scrive il “Comitato per il no all’inceneritore di Scarlino” nell’invito rivolto a tutta la cittadinanza- hanno spesso riportato notizie inerenti all’inceneritore: conferenze servizi, diffide, raccolte firme, nuove autorizzazioni, apertura indagini, mozioni in Consiglio Regionale e ricorsi. Vi invitiamo all’assemblea per offrire un aggiornamento sullo stato di fatto ad oggi e delle azioni legali, per discutere le mozioni presentate in consiglio regionale in merito alle nuove autorizzazioni all’impianto e per presentare un resoconto dell’attività del comitato».

L’incontro si terrà martedì 9 ottobre alle ore 21 nei locali del campo di atletica di Follonica.