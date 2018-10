Censimento, al via l’attività dei rilevatori: «Sono 10, hanno un tesserino e non telefonano»

FOLLONICA – «E’ partito il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che, da decennale, diventa annuale» a farlo sapere è il Comune in una nota.

«Un cambiamento che fornirà informazioni utili per le istituzioni – spiega la nota – per le politiche economiche e sociali, per sapere leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro. Il nuovo censimento produrrà annualmente i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul territorio. Cambia quindi il censimento, che diventa annuale, e non ci saranno neanche più questionari cartacei: la rilevazione si svolgerà in parte direttamente sul web e in parte e sarà affidata ad un rilevatore con tablet fornito da Istat».

«Come valore aggiunto del nuovo censimento, Istat, Ministero dell’Interno, Regioni, Province, e soprattutto i Comuni hanno costituito una rete permanente di rilevatori – prosegue la nota – una nuova figura professionale con uno stabile percorso di formazione che va a migliorare la qualità dei dati finali. La squadra dei rilevatori, dieci per il Comune di Follonica, già da oggi ha iniziato a fare rilevazioni sulle abitazioni (per adesso non sulle famiglie). Questi rilevatori, 10 giovani ragazzi follonichesi (8 donne e 2 uomini), sono muniti di tesserino di riconoscimento con nome, foto, telefono (e timbro del Comune di Follonica), che tengono esposto e visibile: non contattano le famiglie tramite telefono ma utilizzano modalità diverse, attraverso le quali appaiono chiare le loro generalità».

Per dubbi, è possibile scrivere una mail a censimento@comune.follonica.gr.it. oppure chiamare il Comune di Follonica al numero 056659291 (orario ufficio).

Le Forze dell’Ordine sono informate sui nomi dei rilevatori autorizzati dal Comune di Follonica.

Il Censimento , nella sua nuova formula, non dovrà essere fatto da tutti i cittadini ma solo da chi ha ricevuto o riceverà una lettera (o un avviso) da parte di ISTAT.

Per informazioni generali è disponibile un numero verde 800 11 177, oppure è possibile consultare il sito www.ista.it/it/censimenti-perm,anenti/popolazione-e-abitazioni

Il Comune di Follonica effettuerà altri comunicati, al fine di agevolare le varie fasi del censimento e dare la corretta informazione ai cittadini.