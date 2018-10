Amichevole con la maglia della Mens Sana per Baccheschi e Ferrari della Gea

GROSSETO – Diventa sempre più stretto il rapporto di collaborazione tra la Gea Basketball Grosseto e la Mens Sana Siena, che a fine agosto ha voluto anche disputare un’amichevole con la sua squadra di serie A2 al Palasport di via Austria contro il Piombino.

Nello scorso fine settimana due ragazzi del 2004, Federico Baccheschi e Gianmarco Ferrari, hanno debuttato in un’amichevole con la Virtus Siena con la maglia della Mens Sana Siena Academy under 15. Nell’accordo tra il presidente della Gea David Furi e la società biancoverde c’è il prestito di un altro 2004 Matteo Morviducci. Con Baccheschi, Ferrari e Morviducci salgono così a quattro gli atleti trasferiti alla Mens Sana partendo la Gea: il primo è stato il play classe 2003 Nicolas Battaglini che quest’anno disputerà il campionato under 16 nella città del Palio.