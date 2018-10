Uomo aggredito in casa dai propri cani: intervento dei Vigili del fuoco per salvarlo

ISTIA D’OMBRONE – Aggiornamento ore 20.42: È un giovane di 29 anni l’uomo aggredito in casa dai propri cani. È stata una vicina di casa a dare l’allarme, dopo aver sentito le grida del giovane che ha riportato ferite alle spalle e alle gambe. I Vigili del fuoco hanno rinchiuso un cane nella cuccia e gli altri tre dentro una stanza e sono riusciti a soccorrere l’uomo. Anche la vicina si è sentita male durante l’intervento.

News ore 20: È stato aggredito in casa dai propri cani ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per trarlo in salvo. L’uomo, che abita in un podere ad Istia D’Ombrone, nel comune di Grosseto, si trova a nella propria abitazione con gli animali, di razza Amstaff (American Staffordshire Terrier), quando, non è ancora chiaro perché, i quattro cani gli si sono rivoltati contro aggredendolo. Sul posto anche personale del 118. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto, è grave.