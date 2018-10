Sconfitte in finale le Under 14 della Gea, al Galli Valdarno il Memorial Meschini

GROSSETO – Il Galli San Giovanni Valdarno, battendo in finale la Gea Basketball Grosseto, si è aggiudicato meritatamente il secondo Memorial Isabella Meschini, quadrangolare riservato alla categoria under 14 femminile.

Le biancorosse allenate da Luca Faragli si sono arrese con l’onore delle armi dopo aver disputato una bella partita in equilibrio fino a metà della seconda frazione, prima di un parziale in cui le valdarnesi hanno fatto girare definitivamente la gara a loro favore.

Nel primo quarto Gea recupera dallo 0-8 al 6-8 finale, all’inizio del secondo quarto le biancorosse ribaltano la situazione e passano a condurre 10-8. Galli firma un mini break di 13-1 e torna a condurre fino al 21-11 dell’intervallo lungo. Equilibrio nel terzo quarto con la Gea che recupera due punti andando agli ultimi 8 minuti con un ritardo di 8 lunghezze, 23-31. Nel finale il Galli allunga fino al 43-26 finale.

Le ragazzine di Luca Faragli hanno superato invece in semifinale il Piombino (33-28) al termine di una partita sempre sul filo dell’equilibrio. Sotto di un punto, 24-25, al termine del terzo quarto, le grossetane hanno firrmato un break che le ha portate ad avere anche sette punti di vantaggio, sul 33-26. San Giovanni Valdarno ha avuto invece ragione dello Spring Le Mura Lucca in un match che si è praticamente risolto nel primo quarto. Le lucchesi si sono riscattate poi nella finalina contro Piombino.

I risultati del 2°memorial: Gea Basketball Grosseto-Pall. Femm. Piombino, Galli San Giovanni Valdarno-Le Mura Lucca 41-19; finale 3°-4° posto Lucca-Piombino 35-29, finale 1°-2° posto Galli S.Giovanni-Gea Grosseto 43-26.

La classifica finale

1.Galli San Giovanni Valdarno: Matilde Goretti, Sara Sabatini, Miriam Falchi, Sara Michelini Matilde Brogi, Zoe Fabbrini, Khataya Zerrou, Jasmin Redditi , Gemma Nesi , Jessica Ruvioli , Giada Di Perrisanto, Alessia Evangelisti, Elena Bettoni, Flaviadele Dutto , Martina Bettoni. All. Emiliano Viticchi, assistente Edy Viticchi.

2. Gea Basketball Grosseto: Melissa Kalaj, Erika Lambardi , Linda Vinci, Celeste Saccardo, Sofia Tanganelli, Anna Landi, Alice Panella, Rachele Di Stano, Alice Paffetti, Chiara De Michele, Martina Scalora, Clara Nunziatini e Giulia Faragli. All. Luca Faragli, ass. Marco Baffetti.

3. Spring Le Mura Lucca: Li Mei Fornaciari, Martina Benedetti, Emilie Maltagliati, Margherita Baroni, Lavinia Caredio, Viola Bartolini , Annalaura Del Ghingaro, Mia Bartolini , Elena Severi , Sara Valentino, Lucia Pellegrini, Alice De Luca, Aurora Della Latta, Benedetta Fazzi, Isabella Pizzolante. All. Matteo Gemignani, vice Francesco Martini; dirigenti Francesco Caredio, Valerio Valentino.

4. Pallavolo Femminile Piombino: Camilla Barbara, Viola Battaglini, Laura Frequenti, Caterina Govi, Vanessa Lombardi, Sharina Mercedes, Melissa Minelli, Alessia Morganti, Lara Parlanti, Matilde Poggi, Mariya Samoylych, Pascaline Signorini, Carolina Vallini, Viola Vallini. All. Matteo Marabotti, assistente: Fabiana Nermettini.

Le quattro partite sono state arbitrate da Nicolas Battaglini, Lorenzo Scurti, Alberto Mazzei e Cristian Munteanu.