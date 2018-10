Ritorna Corri come puoi, la camminata-corsa aperta a tutti. Il programma della due giorni

FOLLONICA – Sono aperte le iscrizioni a #corricomepuoi, la camminata-corsa aperta a tutti ma con particolare riguardo alle persone in stato di disabilità.

La terza edizione della popolare manifestazione (nella foto, un’immagine del 2017) a scopo benefico si terrà domenica prossima, il 14 ottobre 2018, sul lungomare di Follonica e prevede come sempre le due lunghezze di percorso, quattro e otto chilometri, con un unico punto di partenza e di arrivo.

“Scegli di correre la corsa della tua vita come puoi, guardando le tue speranze e non le tue paure” è il motto di #corricomepuoi2018, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Aman in collaborazione con Ipf onlus Follonica, che ha esordito nel 2016 con la partecipazione di oltre 500 iscritti per ogni edizione. Anche quest’anno la mini-maratona è patrocinata dal Comune di Follonica, dalla Provincia di Grosseto, dalla Regione Toscana e dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Follonica.

«L’evento non ha scopi di lucro –spiegano gli organizzatori-; eventuali utili residui dalle spese saranno devoluti a sostegno delle iniziative che l’associazione Aman sta intraprendendo per consentire lo svolgimento di attività di assistenza, educative e ricreative rivolte a soggetti in stato di disabilità. La novità di quest’anno -aggiungono-, è che potremo stare insieme per due giorni. Infatti, saremo in Piazza Guerrazzi per #corrinpiazza sabato 13 ottobre e per #corricomepuoi domenica 14 ottobre».

Ecco il programma:

#corrinpiazza, sabato 13 ottobre: dalle ore 14 alle ore 18 si potrà accedere gratuitamente a vari settori sportivi: basket (Follonica Basket), atletica (Atletica Follonica), kite Surf (Surf Relax), calcio (Scuola di Calcio Venturina Follonica), ciclismo (Fiab scuola di ciclismo per bambini) con la coordinazione degli animatori di Aman Animazione che quest’anno, vestiti a tema de “I Credibili”, accompagneranno i bambini a fare dei mini percorsi all’interno dei vari settori sportivi, con tanto di allegre premiazioni colorate e laboratori di “Pasticcia con noi”.

#corricomepuoi domenica 14 ottobre: alle ore 10 si svolgerà la camminata-corsa e anche in questa giornata per i più piccoli ci sarà la #corrinpiazza a cui si potrà accedere gratuitamente ai vari settori sportivi insieme agli animatori di Aman Animazione.

Sempre domenica, dopo la gara, Aman ha organizzato un “Pasta Party” incluso nel prezzo della corsa presso la sede dell’associazione Aman in via dell’Edilizia, 168 mentre Mollica’s garantirà sia la merenda di sabato che il pranzo di domenica con schiacce e panini, per chi non andrà in associazione al Pasta Party.

Come iscriversi: all’indirizzo corricomepuoi@aman.it, sul sito www.aman.it sezione #corricomepuoi2018 o telefonicamente al numero 335 6810626. La quota di partecipazione è di € 8,00 per tutti i partecipanti sopra i 12 anni.