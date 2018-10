Orbetello ospiterà partenza e arrivo del Giro d’Italia, prima riunione operativa

ORBETELLO – Prima riunione organizzativa, domani alle 15, per il Giro d’Italia 2019, che interesserà il Comune di Orbetello come doppia tappa di arrivo e partenza. “Un fatto storico per il nostro Comune e la provincia di Grosseto – ha detto il sindaco lagunare Luca Casamenti – che un comune ospiti sia arrivo che partenza. Un’occasione gigantesca di pubblicità del nostro territorio con 194 paesi collegati”.

Domani il sindaco Casamenti, il Delegato allo sport Matteo Mittica, l’Assessore al turismo Maddalena Ottali e il Delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi incontreranno il direttivo della Proloco di Orbetello, Ccn di Albinia e Orbetello, di Welcome Maremma e gli associati di Maremmare per fare il primo punto sull’organizzazione. Seguiranno ulteriori riunioni in futuro.