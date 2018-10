Il Gavorrano esonera il tecnico Battistini, per adesso avanti con Cacitti

GAVORRANO – E’ costata l’esonero al tecnico Battistini la sconfitta in casa della Cuoiopelli. Cade quindi il timoniere della prima squadra del Gavorrano, arrivato in rossoblù in primavera e adesso in partenza dopo l’eliminazione dalla Coppa di categoria e i tre punti messi insieme in cinque turni di campionato di serie D, in quello che sembrava essere un girone piuttosto equilibrato e gestibile.

A ricoprire il posto di Battistini per il momento ci sarà il direttore tecnico Marco Cacitti.