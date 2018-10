Il Gavorrano cade in piedi: battuto dalla Tuttocuoio ma sempre tredicesimo

PONTE A EGOLA – Sconfitta esterna per il Gavorrano, battuto 2-0 dalla battistrada Tuttocuoio in territorio ostile. Al Leporaia neroverde i padroni di casa mantengono i pronostici della vigilia e conquistano l’intera posta in gioco con una rete per tempo. Gli equilibri durano mezz’ora, quando Bellante gonfia la rete per l’1-0, mentre il raddoppio arriva a metà ripresa per iniziativa di Di Paola.

Ancora a digiuno di vittoria i rossoblù, fermi a tre punti ma in graduatoria agganciati solo dal Real Forte Querceta: le altre inseguitrici non vanno oltre il segno X e rimangono dietro.

TUTTOCUOIO: Lombardi, Segantini, Bertolucci, Correa, Cascone, Bianconi, Alagia, Fino, Di Paola, Guidelli, Bellante. A disposizione: Battara, Ceccarello, Lischi, Mazzolla, Manetti, Ferretti, Patteri, Chiti, Costalli. All. Masini.

GAVORRANO: Salvalaggio, Pupeschi, Gagliardini, Ferrante, Bruni, Conti, Mastino, Pardera, Gomes De Pina, Costanzo, Bartoccini. A disposizione: Aglietti, Becuzzi, Biserni, Grifoni, Moscati, Gallo, Kwabena, Carlotti, Lucchesini. All. Battistini

ARBITRO: Madonia di Palermo; assistenti Bernardini e Cremona di Genova

MARCATORI: 29’ Bellante, 23’ st Di Paola.

I risultati della 5a giornata:

Cannara-Scandicci 4-2

Ponsacco-Massese 2-0

Prato-Aglianese 0-0

S.Donato Tavarnelle-Aquila Montevarchi 0-0

S.Gimignano-Pianese 0-0

Sangiovannese-Real Forte Querceta 0-0

Seravezza-Viareggio 1-1

Sinalunghese-Ghivizzano Borgoamozzano 0-4

Sporting Trestina-Bastia 3-2

Tuttocuoio-Gavorrano 2-0

La classifica:

Tuttocuoio 13 punti; Ponsacco 12; Pianese, Sporting Triestina 10; San Donato, Sangiovannese, Aquila Montevarchi 9; Sinalunghese, Ghivizzano Borgoamozzano, Cannara 8; Sangimignanosport 7; Seravezza 6; Gavorrano, Real Forte Querceta 3; Massese, Bastia, Scandicci, Aglianese, Prato (-1 pen.), Viareggio 2.