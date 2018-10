Grosseto in lutto, muore notissimo sportivo

GROSSETO – Paolo Pellegrini non ce l’ha fatta. E’ morto a 66 anni il notissimo podista grossetano, tesserato con il Team Track and Field. Era uno dei personaggi più noti dell’atletica grossetana e la notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutta la città.

“Paolo era la persona che aveva più voglia di vivere che conoscessi – ha scritto un commosso Ernesto Croci, presidente di Track and Field – sempre curioso della vita, sempre il primo a guardare avanti. Paolo era malato da tempo, probabilmente lo era anche in Corea nel 2017 e lo era sicuramente a marzo quando aveva ritirato per tutti noi i premi in Fidal Toscana. Paolo ha combattuto per mesi, credendo fortemente nella cura sperimentale a Siena, contro il male e contro un destino cattivo”.

“Ho 1000 flash di trasferte con Paolo – ha ricordato – io me lo voglio ricordare a Budapest, il giorno dei mondiali di mezza maratona, quando apro gli occhi la mattina presto e me lo trovo davanti in camera a fare stretching, era un leone in gabbia che voleva correre”.

Alla famiglia di Paolo Pellegrini giungano anche le condoglianze della nostra redazione.