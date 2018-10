Golf, Andrea Rossi conquista il primo Trofeo provinciale con 89 colpi

PUNTA ALA – Si è svolto in una giornata piovosa il primo Trofeo Provinciale Grossetano by GS Legno organizzato dal Golf Club Punta Ala, sotto il patrocinio del Comitato Regionale Toscano FIG. Un buon numero di partecipanti, Soci dei circoli di golf della provincia di Grosseto per questo secondo campionato provinciale disputatosi con la formula 18 buche Medal (1ª, 2ª), stableford (3ª categoria).

Il percorso maremmano ha messo a dura prova l’abilità dei giocatori locali ed alla fine della giornata, si è laureato campione provinciale Rossi Andrea (GC Maremma) con un totale di 89 colpi, primo nel netto di prima categoria Massimo Bianchi (GC Terme di Saturnia) con 80 colpi. Nella seconda categoria vittoria per Massimo Mazzini (GC Punta Ala) con 74 colpi, mentre nella terza categoria si è affermato Giorgio Zompetta (GC Punta Ala) con 34 punti.

Alla premiazione erano presenti Luca Pietrantoni, delegato provinciale FIG che ha portato i saluti del presidente del Comitato Toscano, Andrea Scapuzzi, Fernando Damiani presidente del GC Punta Ala, Prisca Mencacci dell’ufficio stampa del comitato regionale FIG e Pasquale Camardo titolare della GS Legno, sponsor dell’evento.