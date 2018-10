Fratelli d’Italia contro Benini: «La soluzioni dei parcheggi la fa con la bacchetta magica?»

FOLLONICA «Et voilà… come per magia, a pochissimi mesi dalla prossima tornata elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Follonica, la Giunta del sindaco Benini trova la soluzione al problema parcheggi nella zona di Pratoranieri». A dirlo in una nota sono per FDI-Follonica, Agostino Ottaviani, Danilo Baietti e Giacomo Mugnaini.

“Apprendiamo, – continua la nota di FDI-Follonica – che il sindaco Benini e il suo vice Pecorini, hanno trovato l’area dove sorgeranno gli oltre 200 nuovi posti auto per parcheggio. Noi di Fratelli d’Italia avevamo segnalato da molto tempo la criticità in cui si trovava il quartiere di Pratoranieri e l’utilità e soprattutto la necessità di istituire nuovi parcheggi in quell’area per il bene della cittadinanza. Purtroppo fino a ieri inascoltati”.

Ancora i tre esponenti di Fratelli d’Italia: “Certo è che suona davvero strano, che solo ora la Giunta follonichese si sia svegliata e abbia trovato la soluzione a questa annosa problematica. A noi di FDI, questa improvvisa scelta, sa tanto di propaganda elettorale in vista delle prossime amministrative, al solo fine di cercare voti e consensi”.

Termina così la nota di Ottaviani, Baietti e Mugnaini: “Questo è un ultimo colpo di coda, di una Giunta che è arrivata al capolinea, la quale annaspa per cercare di recuperare i consensi. I cittadini follonichesi sono stanchi di assistere a questi giochetti di basso profilo”.