CENAIA – La stoccata è di quelle precise, indirizzata al cuore. Il Grifone stende l’Atletico Cenaia con la rete di Andreotti, sempre più riferimento là davanti, e conquista la vetta in solitaria grazie anche alla sconfitta del Montignoso. Una vittoria importante che allunga la serie positiva a ben otto partite senza sconfitte, e che rilancia la compagine di mister Miano come prima forza del campionato.

Biancorossi in campo con il 442, con Andreotti–Molinari coppia d’attacco. In difesa davanti a Nunziatini giocano i soliti Ciolli e Gorelli, con due novità sulle fasce: Lepri a sinistra prende il posto di Sabatini, mentre Del Nero torna titolare dopo la lunga assenza per infortunio. A centrocampo giocano Cretella e Zagaglioni, con Raito inizialmente in panchina, mentre Camilli e Pierangioli giostrano sulle fasce.

Dopo un’occasione a testa arriva, poco prima della mezz’ora, il gol del Grosseto. Cretella alza la testa e serve Pierangioli, sulla destra. L’ex Colligiana vola verso la porta avversaria e conclude a rete, Serfafini respinge ma Andreotti è il più lesto sotto porta a insaccare per quello che sarà un gol da tre punti. A un minuto dalla fine del primo tempo gli ospiti sfiorano il raddoppio, con il colpo di testa di Gorelli che finisce sul palo. Il grande gigante gentile biancorosso sfiora una rete che avrebbe ricordato le vecchie incursioni di Miano ai tempi del Grosseto di Camilli.

Nella ripresa si fa vedere anche il Cenaia, ma le due occasioni più ghiotte sono ancora per i biancorossi con Andreotti e Molinari. Entrano anche Boccardi, Cantore e Raito, e dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia e dà il via alla festa. Biancorossa naturalmente! La vetta della classifica, per adesso, parla maremmano. A un punto di distanza esce il Valdinievole Montecatini, che vince 1-0 sul campo del Castelnuovo Garfagnana, mentre al terzo posto, a tre punti dal Grifone, ci sono adesso Montignoso, Fucecchio e Pro Livorno.

Atletico Cenaia-Grosseto 0-1 (0-1)

ATLETICO CENAIA: Serafini; Del Gratta, Signorini, Gemignani, Cecchetti; Fabbrini, Mazroui, Maiorana, Vaglini (21’ st Bruzzone); Perazzoni (29’ st Sardi), Pagano (32’ st Arrighi). A disposizione: Pampana, Mani, Paoli, Neri, Cirinei, Dalla Valle. All. Ciricosta.

GROSSETO: Nunziatini; Del Nero (26’ st Cantore), Gorelli, Ciolli, Lepri; Pierangioli (21’ st Boccardi), Cretella, Zagaglioni, Camilli; Andreotti, Molinari (31’ st Raito). A disposizione: Cipolloni, Pizzuto, Sabatini, Fratini, Luci, Pirone. All. Miano.

Arbitro: Iacopetti di Pistoia (Gioffredi e Biagioni).

Rete: 26’ pt Andreotti.