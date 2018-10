Stop agli autolavaggi in città, Fratelli d’Italia: «Cittadini ascoltati. C’è stata un’invasione»

GROSSETO – “Davvero un ottimo lavoro, quello fatto dalla Giunta comunale di Grosseto, con l’approvazione del regolamento urbanistico in materia di autolavaggi, serre e altro, approvato nello scorso consiglio comunale” A dirlo in una nota sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia-Grosseto, Bruno Ceccherini e Andrea Guidoni.

“Era ora che anche nella nostra città – continuano Ceccherini e Guidoni – fosse regolamentato, questo importante aspetto della vita cittadina. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un proliferare selvaggio, di diverse attività di autolavaggio a mano, che di fatto avevano invaso il nostro centro urbano. Spesso queste attività di autolavaggio, si trovavano in locali posti sotto palazzi con abitazioni civili, oppure operavano in parte sulla pubblica strada, con il rischio di causare intralcio al traffico urbano, o peggio incidenti stradali”.

Ancora i due esponenti di Fratelli d’Italia: “Ecco con l’approvazione di questo Regolamento Urbanistico, portato in consiglio comunale dal nostro assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi, si è posto un freno, e soprattutto si è data una regolamentazione a tutto il settore. Ora queste attività non potranno più essere aperte sotto i palazzi di civile abitazione, ma potranno solo essere aperti in aree periferiche o artigianali della città, nel rispetto di tutte le normative di legge”.

Termina così la nota di Guidoni e Ceccherini: “La giunta, e il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna, ancora volta ha dimostrato di saper ascoltare i cittadini e gli imprenditori, dando alla città le risposte concrete che tutti si aspettavano”.