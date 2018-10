Quinta giornata, Gavorrano impegnato in casa della battistrada Tuttocuoio

GAVORRANO – Alto tasso di difficoltà nella quinta giornata di campionato per il Gavorrano, che incrocerà i guantoni con la leader Tuttocuoio. Contro una rivale imbattuta e coi favori del campo, i minerari dovranno tirare fuori grande concentrazione e resistenza almeno per confermare il pari di sette giorni fa.

A complicare la vita ai rossoblù anche una rosa non al completo: assenti per infortunio Cela, Brenci e Lucarelli, mentre Mori potrebbe recuperare in tempo. Mancherà anche Koci, di nuovo a disposizione della Nazionale albanese Under 19. Questi i convocati: Aglietti, Salvalaggio, Becuzzi, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Mastino, Joseph, Pupeschi, Biserni, Conti, Pardera, Gallo, Costanzo, Bartoccini, Moscati, Lucchesini, Gomes, Carlotti e l’ultimo acquisto Grifoni.

Arbitrerà Madonia di Palermo assieme a Bernardini e Cremona di Genova.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle ore 15 al Leporaia di Ponte a Egola

Il programma della 5a giornata:

Cannara-Scandicci

Ponsacco-Massese

Prato-Aglianese

San Donato Tavarnelle-Aquila Montevarchi

Sangimignano-Pianese

Sangiovannese-Real Forte Querceta

Seravezza-Viareggio

Sinalunghese-Ghivizzano

Trestina-Bastia

Tuttocuoio-Gavorrano

La classifica:

Tuttocuoio 10 punti; Ponsacco, Pianese 9; Sinalunghese, San Donato, Sangiovannese, Aquila Montevarchi 8; Sporting Triestina 7; Sangimignanosport 6; Seravezza, Ghivizzano Borgoamozzano, Cannara 5; Gavorrano 3; Real Forte Querceta, Massese, Bastia, Scandicci 2; Aglianese, Prato (-1 pen.), Viareggio 1.