Montevarchi letale dall’inizio alla fine, ko esterno per gli Juniores del Gavorrano

MERCATALE VARDARNO – Ko per 4-0 degli Juniores nazionali del Gavorrano, strapazzati dal Montevarchi in terra straniera. Dopo la bella vittoria contro la Pianese i giovani rossoblù non riescono a raddrizzare un match iniziato in salita e sempre più complicato.

Al 7′ vantaggio dei locali con Borghesi, ma appena un minuto dopo arriva il 2-0 con tocco finale del maremmano Cavallini, che poi lascerà il campo poco prima del riposo per infortunio. Nella ripresa i ragazzi di Biagioni subiscono ancora dall’iniziativa offensiva di Mosti, subentrato ad un compagno. Nel finale, quarta rete del Montevarchi con Dini.

MONTEVARCHI: Tegli, Lopez, Mini, Meledandri, Cuccuini, Pampaloni, Dini, Gistro, Borghesi (Papini), Bencivenni, Parigi (Mosti). A disposizione: Tavanti, Senesi, Innocenti, Zamboni, Scartocci, Segoni. All. Coppi.

GAVORRANO: Sabatini, Balloni, Molia, Cordovani (Xhafa), Forni, Cavallini (Righini), Gallo, Cinea, Lucchesini, El Guerouani (Pastore), Scala (Lelli). A disposizione: Petruccelli, Cava, Frosali, Betti, Rubegni. All. Biagiotti.

ARBITRO: Nigro di Prato.

MARCATORI: 7′ Borghesi, 8′ (aut.) Cavallini, 8′ st Mosti, 41′ st Dini.