La Pugilistica Argentario riprende l’attività agonistica fra ambizioni e progetti

MONTE ARGENTARIO – Parte la stagione sportiva 2018-’19 per l’ASD Pugilistica Argentario. Ultime burocrazie per la nuova sede e gli orari di allenamento, ma nulla ferma la gran voglia di indossare i guantoni dopo un periodo estivo di fermo, si prospetta già una stagione ricca di eventi e già vorremmo anticipare a tutti i nostri fan che il 14/2/2018 ha compiuto la maggiore età ed è arrivato il momento per Luca La Mantia di intraprendere la strada agonistica con la sua società, la Pugilistica Argentario.

Il ragazzo, spiega il suo tecnico Fiorelli che lo ha cresciuto, ha passato momenti difficili, ma non si è mai arreso è insieme abbiamo girato gran parte di Italia, ed è sempre stato vicino al suo coach, tanto che siamo riusciti a crescere al punto di vincere il Campionato Toscano di Light Boxe e successivamente il Nazionale ”Coppa Italia Light Boxe” a Milano, ed infine la cintura di Boxe Competition nel campionato ”città di Latina”. Il giovane atleta non ha battuto ciglia all’idea di poter già iniziare a costo di allenarsi per strada: è volenteroso e vuole iniziare, il suo desiderio è arrivare ad Aprile 2019 in gran forma per poi esordire come pugile AOB portando alti i colori Dell’Argentario.