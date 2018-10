La biblioteca compie 150 anni: ecco il libro sula sua storia

MASSA MARITTIMA – Grande partecipazione venerdì 5 ottobre all’anniversario dei 10 anni della nuova sede della Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima in Piazza XXIV Maggio 10, e per i suoi 150 anni di storia. L’occasione è stata la presentazione del volume “La biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima: una istituzione cittadina fra volontariato e politica culturale. Centocinquantanni di storia ( 1867 – 2017)”, a cura di Giampiero Caglianone con un capitolo di Roberta Pieraccioli.

Davanti al pubblico, che non ha voluto mancare al “compleanno”, come lo ha definito l’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima Marco Paperini, di questa importante istituzione cittadina, erano presenti il curatore del libro, il sindaco Marcello Giuntini, Oris Carrucoli presidente Centro Studi Storici Agapito, Mario di Gregorio dell’Accademia Senese degli Intronati e Roberta Piereaccioli direttore della biblioteca comunale. Il libro racconta tutte le vicende della biblioteca, intitolata allo storico Gaetano Badii nato proprio a Massa, dalla sua fondazione nel 1867 fino ai giorni nostri e al definito ritorno, 10 anni fa, nella sua sede originaria nel,’ex convento delle Clarisse in Piazza XXIV Maggio.

Nella foto allegata da sinistra Oris Carrucoli, il sindaco Giuntini, Mario Di Gregorio, l’assessore Marco Paperini, il curatore del libro Giampiero Caglianone e Roberta Pieraccioli