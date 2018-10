“Forum dell’Imprenditoria della Costa d’Argento”: Maremmare chiama a raccolta le aziende

ORBETELLO – Il Consorzio Maremmare organizza il “Forum dell’Imprenditoria della Costa d’Argento” che si terrà martedì 23 ottobre alle 18 alla Parrina.

«Il Consorzio Maremmare – spiega una nota – ha riunito il suo primo consiglio di amministrazione e ha assegnato le deleghe operative per iniziare a concretizzare il proprio programma di mandato».

«Ci siamo riuniti con uno spirito rinnovato per portare a termini gli obiettivi che ci siamo proposti per questo mandato – sottolinea il presidente Bruno Nocera – a questo proposito abbiamo organizzato per il prossimo martedì 23 ottobre alle 18 alla Parrina un Forum dell’Imprenditoria della Costa d’Argento per sensibilizzare gli imprenditori alle attività di Maremmare».

«Un’occasione per conoscerci e confrontarci – conclude Nocera – abbiamo esteso l’invito a tutti gli imprenditori che ancora non fanno parte della nostra grande famiglia: per gli obiettivi che ci prefiggiamo è importante essere in tanti e uniti. Chiunque si sente coinvolto è invitato a partecipare»