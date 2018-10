BATIGNANO – Questa mattina, poco prima delle 9, un’auto è uscita di strada in località Colombaio e si è ribaltata: alla guida c’era una donna, che è stata trasferita in gravi condizioni al policlino Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso.

Sembra che nell’incidente non ci siano altri mezzi coinvolti, le cause sono in corso di accertamento. Sul posto, oltre al 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

di 3 Galleria fotografica Incidente Batignano ott18





La donna, una 32enne di Batignano, al momento è ricoverata in prognosi riservata.