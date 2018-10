Da gennaio obbligo di fatturazione elettronica per tutti: ecco i corsi

GROSSETO – Dal 1 gennaio entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2018, riguarda tutti i titolari di partita Iva che dovranno emettere questo tipo di documento sia nei rapporti commerciali verso altri titolari di partita Iva, sia nei confronti dei consumatori finali.

Proprio per venire incontro alle esigenze delle molte imprese grossetane che dovranno adeguarsi, Cna Grosseto organizza una serie di incontri informativi gratuiti rivolti agli associati su tutto il territorio provinciale, per illustrare le nuove modalità di di fatturazione e il servizio offerto da Cna.

Si inizia martedì 9 ottobre alle 17 a Grosseto, nella sede territoriale dell’associazione in via Birmania 96. Sempre per le imprese di Grosseto è in programma un secondo incontro, allo stesso orario, martedì 16 ottobre.

Appuntamento a Follonica nella sede di via Aurelia Vecchia 1325, per le imprese di Follonica e Massa Marittima, venerdì 19 ottobre alle 17, mentre il personale di Cna sarà presente a Orbetello, martedì 23 ottobre, sempre alle 17. Per imprese di Manciano e Pitigliano è in programma un incontro a Manciano mercoledì 31 ottobre alle 17, con sede ancora da stabilire, mentre a a Castiglione della Pescaia l’iniziativa è in programma alle 17 di giovedì 25 ottobre, nella sede di via dei Maniscalchi in località La Valle.

I titolari delle aziende amiatine, invece, potranno partecipare all’incontro in programma a Castel del Piano nella sede di via del Fattorone, martedì 30 ottobre alle 17.

Per consentire di organizzare al meglio gli incontri, gli interessati possono comunicare la propria presenza scrivendo all’indirizzo associazione@cna-gr.it entro lunedì 8 ottobre.