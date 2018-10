Campionato, esordio amaro per l’Atlante battuto dal Cioli Montevarchi

GROSSETO – Esordio in campionato amaro per l’Atlante Grosseto, che non riesce a replicare la buona prestazione di tre giorni fa in Coppa e cede 3-7 al Cioli Ariccia Valmontone. Al Palabombonera ospiti forti di un Raubo in forma, che rompe il ghiaccio al 3’ e raddoppia al 12’. Pavel accorcia le distanze poco prima del riposo, riaprendo il match.

A inizio ripresa 1-3 del Cioli su autorete di Cassioli, Galindo riaccorcia le distanze al 7’ ma i laziali non ci stanno e si riportano avanti con Del Ferraro, ancora Raubo e Bertolini, a segno fra l’8’ e il 12’. Al quarto d’ora esulta anche Bertolini. Nel finale cartellino rosso per Galbiati e terza rete dell’Atlante con Cassioli, ad alleggerire il passivo.

ATLANTE GROSSETO: Izzo, Pavel, Galindo, Martin, Alex, Senesi D., Falaschi, Cassioli, Gianneschi, Senesi G., Ottaviani, Lucchesi. All. Chiappini.

CIOLI ARICCIA VALMONTONE: Piatti, Del Ferraro, Velazquez, Marchetti, Raubo, Di Domenico, Bertolini, Cioli, Galbati, Kola, Trimarchi, Mendes. All. Rosinha.

MARCATORI: 3’, 12’ e 11’ st Raubo, 18’ Pavel, 4’ st (aut.) e 18’ st Cassioli, 7’ st Galindo, 8’ st Del Ferraro, 12’ st Bertolini, 15’ st Galbiati.

NOTE: ammoniti Galindo, Raubo, Alex, espulso Galbiati.