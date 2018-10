Alessio Genovese della Fight Gym in partenza per gli Europei Juniores

GROSSETO – E’ pronto per i campionati europei Juniores il pugile Alessio Genovese. Il giovane talento della Fight Gym Grosseto allenato dal tecnico Raffaele D’Amico partirà domani per la Russia insieme al team azzurro composto da 22 atleti fra ragazzi e ragazze, per partecipare ad Anapa nella categoria dei kg. 52 dall’8 al 17 ottobre.

Amedeo Raffi, presidente del sodalizio maremmano, ripone immensa fiducia nel pugile che già due anni fa portò a casa l’oro europeo negli school boy regalando all’Italia un alloro che mancava da 13 anni e si auspica che possa bissare il successo nella categoria più adulta e sognare un percorso ce lo proietti alle olimpiadi 2024.