Toscana2020: Giani vicino al 40%, Pd primo partito. Lega e Fratelli d’Italia a due cifre

GROSSETO – Si è concluso ieri sera (sabato 20 giugno) alla mezzanotte il primo sondaggio che il nostro giornale ha dedicato al voto delle regionali del prossimo 20 settembre.

Ai nostri lettori abbiamo posto due domande, la prima: Quale partito votereste alle elezioni regionali della Toscana?; la seconda: Chi voterebbe tra questi candidati presidente?. Come metodo di voto abbiamo scelto i moduli di Google con la limitazione ad un unico voto per utente registrato ai servizi di Google. Quindi non erano possibili voti multipli da uno stesso account Google. Il sondaggio è stato aperto martedì 16 giugno e chiuso alla mezzanotte di sabato 20 giugno. Un intervallo temporale di quatto giorni che utilizzeremo anche nelle prossime rilevazioni che avranno una frequenza quindicinale.

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

I risultati – Ecco come hanno votato i nostri lettori. Ad aver partecipato a questo primo sondaggio sono stati 306 utenti. Queste le loro scelte. Per quanto riguarda la scelte sui partiti nazionali i lettori hanno dato le seguenti indicazioni: Partito democratico 31,9%, Lega 16,6%, Fratelli d’Italia 11,4%, Leu 6,5%, Movimento 5 Stelle 5,5%, Italia Viva 5,2%, Forza Italia 1,6%, Azione 1,6%, +Europa 1,3%, Altri 18,2%.

Per la scelta del presidente della Regione questa è stata la scelta: Eugenio Giani (centrosinistra) 39,7%, Susanna Ceccardi (centrodestra) 29,3%, Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) 16,9%, Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) 5,5%, Altri 8,5%.