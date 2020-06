Traffico internazionale di droga: anche Grosseto coinvolta nell’operazione Eat enjoy

GROSSETO – Si chiama Eat enjoy l’operazione che ha portato ad arresti in tutta Italia e provvedimenti anche a Grosseto, dove la squadra mobile ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare ad un albanese in carcere perché trovato con mezzo chilo di cocaina.

Si tratta di un’operazione della polizia contro il narcotraffico internazionale: numerosi gli arresti (in carcere e ai domiciliari) tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, oltre che in Olanda. Sono in corso perquisizioni a Milano, Brescia e Piacenza. A Lucca si cerca un uomo di origini albanesi, che al momento risulta latitante. E’ destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le accuse, a vario titolo, sono associazione, importazione, trasporto e detenzione a fini dispaccio di cocaina. Le indagini dell’operazione Eat enjoy,coordinata dalla Dda di Trieste, sono state svolte dalle squadre mobili di Trieste e Udine con il servizio centrale operativo dellaDirezione centrale Anticrimine della polizia e con la Direzione centrale per i Servizi antidroga. Coinvolte anche le squadre mobili delle questure di Gorizia, Perugia, Genova, Imperia, Grosseto, Pordenone, Savona, Lucca, Vicenza e Treviso.