Coronavirus, nessun caso in Maremma e due nuovi guariti

GROSSETO – Nessun nuovo caso di persone positive al Coronavirus oggi in provincia di Grosseto. I dati comunicati dalla Asl Toscana sud est sino alle 14 di oggi sono dunque particolarmente positivi.

Oltre al fatto che no ci sono nuovi positivi, infatti, ci sono due guariti in più oggi in Maremma: Uno a Follonica e l’altro a Roccastrada.

Quindi i casi positivi dall’inizio dell’epidemia sono fermi a 393.

In tutta la Toscana abbiamo in totale 170 casi in carico. Tra questi 96 persone sono in isolamento domiciliare, 25 in Ospedale, 1.247 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 27 alle ore 14 del giorno 28 maggio sono stati effettuati 1.075 tamponi tra cui uno positivo (ripetizione).