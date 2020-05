Coronavirus, nessun nuovo positivo. Ma c’è un guarito in più

GROSSETO – Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus in provincia di Grosseto. Anzi, oggi c’è una persona guarita in più rispetto a ieri. Il totale dei positivi è fermo dunque a 392, mentre i guariti sono 327.

Nessun positivo in tutta la Asl sud est dove i guariti sono dieci: sei in provincia di Arezzo, uno in provincia di Grosseto e tre in provincia di Siena.

Per comune di sorveglianza:

3 ad Arezzo

2 a Sansepolcro

1 a Sestino

1 a Grosseto

1 a Chiusi

2 a Torrita di Siena.

«Abbiamo in totale 211 casi in carico – afferma la Asl -. Tra questi 119 persone sono in isolamento domiciliare, 29 in ospedale, 1.208 guariti. Dalle ore 14 dal giorno 25 alle ore 14 del giorno 26 maggio sono stati effettuati 1.394 tamponi tra cui 11 positivI (ripetizioni + nuovi casi)».